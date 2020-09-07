Жителей Башкирии предупредили о заморозках

Уточняется, что температура воздуха в этот день опустится до минус двух градусов. Представители Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напомнили об опасности низкой температуры воздуха для сельскохозяйственных растений. Их необходимо укрыть.

Погодные условия нужно учитывать и тем, кто отдыхает на природе. Важно обратить внимание на усиление мер пожарной безопасности. В период похолодания часто увеличивается количество пожаров, которые связаны с неправильным использованием электроприборов.