Жителей Башкирии предупредили о сильной жаре

По данным издания, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит от 19 до 24 градусов. Днем будет до 37 градусов, в некоторых местах столбики термометра поднимутся до 40 градусов. Что касается башкирской столицы, то в Уфе днем ожидается до 37 градусов тепла, а ночью — до 20 градусов.

Ведомство посоветовало жителям республики носить головной убор, свободную одежду, а также включать кондиционеры, открывать окна и охлаждать помещения. Кроме того необходимо ограничить время нахождения на улице, передвигаться в тени, пить больше воды и избегать жидкостей с сахаром.

В свою очередь в Краснодаре сильнейший ливень вызвал транспортный коллапс, затопив улицы. Залило остановки троллейбусов, автобусов и трамваев. Встал транспорт. Дождь начался в городе накануне в полдень и, как обещают метеорологи, будет идти с перерывами до вечера.