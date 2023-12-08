Общество 08 декабря 2023, 15:41 Жителей Башкирии предупредили о морозной погоде в выходные дни

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Морозная погода продержится на территории Башкирии ближайшие три дня. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Сегодня, 8 декабря, дневные температуры местами достигнут -33 градусов. Ожидается переменчивая облачность без осадков.

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В выходные столбик термометра может опуститься ночью до -36 градусов, днем — до -30 градусов. В воскресенье, 10 декабря, местным жителям пообещали ясную погоду без снега.