Жителей аварийных домов предлагают расселять за счет ипотеки

Россиянам, проживающим в аварийных или ветхих домах, могут дать возможность переехать за счет ипотеки, первый взнос для которой должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а ставка для кредита не будет превышать 3% годовых.

Инициатива исходит от депутата от «Единой России» и члена комитета Госдумы по бюджету Дмитрия Юркова. Он подготовил поправку к законопроекту кабмина «О внесении изменений в Жилищный кодекс», которая уже была отправлена на отзыв вице-премьеру правительства Виталию Мутко.

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В Думе только члены КПРФ сомневаются в том, что у россиян есть средства на ипотеку. Остальные депутаты готовы поддержать поправку.

По словам автора идеи, граждане смогут сразу вселяться в новое жилье, минуя все промежуточные, некомфортные варианты.

К тому же было отмечено, что в аварийных домах живут малоимущие россияне, которые не смогут выплачивать ипотеку на общих условиях.