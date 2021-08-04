Жителей Астраханской области предупредили о жаре до 42 градусов

Жителей Астраханской области синоптики предупредили об аномальной жаре до 42 градусов 4 августа. В среду также поднимется шквалистый ветер.

«На территории Астраханской области прогнозируется ветер до 6-11 метров в секунду со шквалом 15-18 метров в секунду, вероятно распространение взвешенных частиц пыли и песка в воздухе», — сообщили в местном отделении МЧС.

Температура в регионе поднимется до +34…+39 градусов, местами сильная жара до +40…+42 градусов.

До 6 августа в большинстве районов Астраханской области сохраняется пожароопасная ситуация. В центральных Енотаевском и Красноярском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Жители Астраханской области с середины июня страдают от сильной жары. При этом периодически в регионе поднимается сильный ветер, которые поднимает в воздух пыль. Из-за пыльной бури в регионе происходили перебои с электроэнергией и с газоснабжением.

Ранее синоптики предупредили жителей Дальнего Востока о тайфуне, который движется со стороны Китая. Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил эвакуировать туристов.