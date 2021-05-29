Жителей Алтая предупредили о возможной эвакуации из-за подтопления

МЧС Алтая сообщило о повышении уровня воды в Телецком озере и реке Бия до критических отметок. Из-за этого может произойти подтопление участков и дорог. Жителей призвали быть готовыми к эвакуации.

Повышение уровня воды в Телецком озере будет отмечаться в районе села Яйлю и на реке Бия, в районе села Кебезень, уточнили в ведомстве.

Проживающим в зонах возможного подтопления посоветовали приготовить теплые вещи, продукты питания, документы и запас питьевой воды.

«Заранее позаботьтесь о домашних животных, отгоните их в безопасные места. В случае необходимости в экстренной помощи звоните по телефонам 112 и 101», — добавили спасатели.

Ранее Ura.ru сообщало о ЧП в Ханты-Мансийске из-за сильного ливня. За день в городе выпала месячная норма осадков. Затопленными оказались около 23 жилых дома и 12 улиц. Для оценки ущерба была создана комиссия по обследованию зданий.

Грозы и аномальные ливни пришли и в центральную часть России из-за циклона, сообщало Nation News. Причиной стал надвигающийся с запада мощный североатлантический циклон.