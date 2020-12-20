Житель Забайкалья получил иск за свет на миллион рублей

Изначально сомнения вызвало кратное снижение потребления по сравнению с предыдущими периодами.

«Визуально прибор учета был технически исправным, однако по результатам проверки было установлено, что в прибор вмонтирован радиомодуль, который управлялся дистанционно с пульта», — говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания мужчина не признал исковые требования. В первой инстанции суд постановил взыскать с него более 960 тысяч рублей. Однако по решению апелляционной инстанции сумма снизилась до 393,6 тысячи рублей. Больше решение не изменяли.

В начале 2021 года истекает мораторий на взыскание штрафов и пени за неуплату коммунальных услуг. Уже с 1 января коммунальщики смогут потребовать возврата всех накопившихся долгов. Мораторий был введен в апреле из-за пандемии коронавируса.