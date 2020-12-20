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    20 декабря 2020, 10:46

    Житель Забайкалья получил иск за свет на миллион рублей

    Анастасия Калинина

    Житель Забайкальского края безучетно потребил электричество на один миллион рублей. В результате компания «Читаэнергосбыт» подала на него в суд. Об этом сообщает пресс-служба Черновского районного суда.
    Житель Забайкалья получил иск за свет на миллион рублей

    Изначально сомнения вызвало кратное снижение потребления по сравнению с предыдущими периодами.

    «Визуально прибор учета был технически исправным, однако по результатам проверки было установлено, что в прибор вмонтирован радиомодуль, который управлялся дистанционно с пульта», — говорится в сообщении.

    В ходе судебного заседания мужчина не признал исковые требования. В первой инстанции суд постановил взыскать с него более 960 тысяч рублей. Однако по решению апелляционной инстанции сумма снизилась до 393,6 тысячи рублей. Больше решение не изменяли.

    В начале 2021 года истекает мораторий на взыскание штрафов и пени за неуплату коммунальных услуг. Уже с 1 января коммунальщики смогут потребовать возврата всех накопившихся долгов. Мораторий был введен в апреле из-за пандемии коронавируса.