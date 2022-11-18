18 ноября 2022, 11:46
Житель Волгограда отсудил у организаторов концерта Imagine Dragons 30 тыс рублей
Житель Волгограда через суд вернул себе 30 тысяч рублей, уплаченные за отмененный концерт Imagine Dragons. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.
Мужчина решил обратиться в суд после того как узнал, что концерт группы, который должен был состояться в Москве в июне этого года, отменили. Сначала он обратился к организаторам, но из-за того, что ответа не поступило, он обратился в суд.
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В выплаченные ему 30 тысяч рублей вошли сервисный сбор, неустойка, почтовые и юридические расходы, а также штраф за отказ удовлетворить требование потребителя.
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