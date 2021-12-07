Житель Волгограда два года проведет на обязательных работах за пьяную езду

Согласно приговору суда, житель Волгограда два года проведет на обязательных работах за езду в пьяном виде. И еще два с половиной года не сможет снова сесть за руль, пишет сайт novostivolgograda.ru.

По данным издания, за год 36-летний мужчина трижды попадался пьяным за рулем. В феврале он остался без прав, отказавшись проходить медосвидетельствование. Штраф он оплачивать не стал, а недействительное водительское удостоверение оставил у себя.

В августе его снова остановили. После того, как его права изъяли полицейские, в октябре он вновь был пойман пьяным за рулем. Было возбуждено уголовное дело. Приговор суда — 280 часов обязательных работ и лишение прав на два с половиной года.