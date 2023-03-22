Общество 22 марта 2023, 15:27 Житель Владимирской области пригрозил НАТО и запустил ракету «на Вашингтон» Активист из Владимирской области пригрозил НАТО, запустив ракету на веревке "ВКонтакте"

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В Карабаново Владимирской области местный активист Владимир Чугунов запустил самодельную гиперзвуковую ракету «Авангард», на которой написал «на Вашингтон». Об этом сообщил портал «Подъем».

По мнению автора «разработки», когда в Соединенных Штатах увидят его перформанс, тогда они «задумаются, что их ждет в будущем, и прекратят разрушительные войны». Изначально Чугунов хотел запустить ракету с помощью гелиевых воздушных шаров. Конструкция весила чуть больше полкило. Поэтому шаров нужно было закупить на три тысячи рублей. Мужчина от такой идеи отказался.

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«Поэтому поднимал с помощью веревочки. А огоньки — это фейерверк, фонтан. Взял консервные банки и сделал такие вот сопла. Ее поднимали на уровень пятого этажа», — подчеркнул Чугунов.

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Он подчеркнул, что передал инициативу по пуску ракет российским ракетным войскам. Теперь уже РВСН должны запустить свои снаряды на Вашингтон, добавил активист.