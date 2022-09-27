Жительница Бурятии после застолья забыла ребенка у знакомого | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 15:53 Поделиться Telegram

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Viber Жительница Бурятии после застолья забыла ребенка у знакомого Житель Улан-Удэ: жена оставила ребенка после застолья у незнакомого дома РИА «Новости»

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Житель Улан-Удэ нашел в своем доме чужого годовалого ребенка. Оказалось, что маленького мальчика забыла одна из тех, кто выпивал с хозяином накануне. Отец ребенка рассказал «360», что его сожительница регулярно выпивает.

«Получилось, что она забрала сына. Я приехал вечером домой, а его нет. Утром она мне звонит — ребенка забрали. Я бегал утром, пробовал забрать, не получилось», — заявил он.

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По словам мужчины, их с сожительницей ребенку год и месяц. Однако женщина часто пьет.

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«Поэтому оформил полностью на себя ребенка», — пояснил отец мальчика.

Так случилось и в этот раз: мать оставила малыша во время одной из пьянок у какого-то мужчины.

«Я искал ночью ее, искал сына. Просто не смог найти. А я ведь непьющий человек. Я работаю, и семья — все», — заметил собеседник «360».

Он добавил, что ребенка забрали из дома неизвестного. Скоро мальчика вернут отцу.

Пресс-служба ГУ МВД по Республике Бурятия сообщила, что в правоохранительные органы обратился житель одного из домов на улице Октябрьской в Улан-Удэ. Мужчина заявил, что в его доме находится маленький мальчик.

Как уточнил телеканал РЕН ТВ, семья мальчика состоит на учете по делам несовершеннолетних. Мать ребенка не раз привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

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