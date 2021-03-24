Житель Твери не забрал лотерейный выигрыш в 335 млн рублей

Выигрыш в 335 миллионов рублей уже три месяца никто не забирает. В конце декабря житель Твери выиграл в лотерее «4 из 20».

Счастливый билет тверяк купил за 200 рублей в отделении «Почты России», сообщили РИА «Новости» в «Столото». Общая сумма выигрыша составила 334 883 756 рублей. Если обладатель успеет обратиться за выигрышем, то c этой суммы ему придется заплатить налог в размере 13%.

У счастливчика еще есть время забрать деньги. Приз сохраняется за победителем 195 дней с момента выигрыша, а потом с дополнительными документами еще в течение трех месяцев.

Если выигрыш не найдет своего победителя, то деньги уйду в госбюджет.

В России из-за снижения доходов населения возрос интерес к лотереям. Мошенники не остались в стороне. Они придумали новый способ, как с помощью азартных игр выманивать из людей деньги. Злоумышленники отправляют электронные письма, где называются сотрудниками лотерейных компаний и предлагают жертвам бесплатные билеты.

В России 1 января был поставлен рекорд государственных лотерей: в один день миллионером стал 581 человек. Все они участвовали в розыгрыше «Новогодний миллиардер».