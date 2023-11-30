Общество 30 ноября 2023, 15:56 Житель Турции выставил на продажу бракованную 100-долларовую купюру

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Житель Турции Халил Таш выставил на продажу уникальную 100-долларовую купюру с браком. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Купюра попала к нему 20 лет назад в обменном пункте в Стамбуле. Ее уникальность заключается в том, что лицевая сторона вполне обычная, а обратная полностью чистая.

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Федеральной резервной системы США заверила подлинность купюры. Теперь Халил Таш намерен продать ее коллекционерам за 100 тысяч долларов.