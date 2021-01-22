«Могу работать, но это не мое»: житель Тулы выставил себя в аренду из-за скуки и спора с другом

Житель Тулы Дмитрий Лебедев решил сдать себя в аренду, потому что ему скучно и нужны деньги. В разговоре с «360» он признался, что ничего делать особо не умеет, поэтому решил подзаработать таким необычным способом.

«Мне скучно, мне нужен заработок. Многим людям одиноко, нужна помощь. Я особо ничего делать не умею сверхъестественного. Могу помочь поднять настроение или по крайней мере его не испортить, выслушать», — рассказал Лебедев.

Собеседник добавил, что в первые дни после публикации объявления о своих услугах на Avito ему звонили и выясняли, что он предлагает конкретно. А потом посыпались заказы от одиноких женщин, пьяных мужчин, которым не с кем выпить, и от брошенных девушками молодых людей, желающих излить душу.

«Могу работать, безусловно, но это не мое, мне это неинтересно. Мне всегда было интересно общаться с людьми, я путешествовал долго по стране, лет 10, наверно. <…> Это не полностью моя идея, у меня есть предшественник, японец. Он уже заработал 22 миллиона долларов за последние два года», — поделился изобретательный мужчина.

Он подчеркнул, что на самом деле поспорил со своим другом. Если он сможет заработать за год в России 200 тысяч рублей таким способом, то приятель ему должен отдать 50 тысяч рублей. Если нет, то платить придется Лебедеву.

В объявлении, которое опубликовал в Сети житель Тулы, говорится, что он предлагает приобрести свое время и местонахождение, готов лично обсудить с клиентом «особо изысканные поручения и предложения» и может уйти в любой момент без объяснения причин. Час его услуг стоит 689 рублей. Во время беседы с «360» он заявил, что это его счастливое число.