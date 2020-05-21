Житель Томской области нашел бронзовую статуэтку эпохи средневековья
Редкий артефакт обнаружил в Томской области местный житель. Он случайно нашел статуэтку в виде бобра эпохи раннего средневековья. Ученые заинтересовались ценным предметом. Об этом сообщило ОТР.
Специалисты смогли установить примерный возраст найденного предмета. Статуэтка датируется VI–IX веками. По данным архива, раньше на месте ее обнаружения находился могильник.
Археологи намерены определить границы участка, чтобы признать его объектом культурного наследия, а затем внесут в единый госреестр. Могильнику будет присвоен федеральный статус охраны, написал сайт «Мир 24».