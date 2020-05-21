Житель Томской области нашел бронзовую статуэтку эпохи средневековья

Специалисты смогли установить примерный возраст найденного предмета. Статуэтка датируется VI–IX веками. По данным архива, раньше на месте ее обнаружения находился могильник.

Археологи намерены определить границы участка, чтобы признать его объектом культурного наследия, а затем внесут в единый госреестр. Могильнику будет присвоен федеральный статус охраны, написал сайт «Мир 24».