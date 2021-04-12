Житель Тюмени спилил деревья во дворе элитного жилого дома

Председатель ТСЖ элитного жилого здания в Тюмени Дмитрий Савков спилил несколько деревьев, которые росли во дворе дома, написал сайт URA.ru.

По словам жильцов многоэтажки, мужчина не имел для этого соответствующих документов. На претензии в свой адрес он никак не отреагировал.

«Он срубил два дерева, находившихся на придомовой территории, во дворе. Это были очень старые деревья, высотой приблизительно около четырех метров каждое. По всем нормам, никаких оснований для сноса этих деревьев не было», — рассказал житель города.

Неизвестно, чем именно растения помешали Савкову. Сам «лесоруб» комментировать ситуацию отказался. В городской администрации подтвердили, что разрешительные документы на вырубку деревьев ему не выдавались. Сейчас ведется проверка по факту произошедшего.