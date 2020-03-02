Житель Тюмени пожаловался, что дети в школьной столовой обедают стоя

О ситуации в школе местный житель рассказал на городском паблике в социальной сети «ВКонтакте». К жалобе он прикрепил фотографию, которая подтверждает его слова.

«В школе 45 в Березниках дети кушают стоя уже второй год подряд! Стулья всегда в углу, на них не разрешают сидеть. Это нормально?» — отметил он.

Бывшие ученики школы подтвердили замечание мужчины: «Закончила эту школу пять лет назад, ничего не меняется», «В нашем корпусе просто не хватает места, если ученики сядут на стулья, то просто не поместятся все».

Администрация школы отрицает информацию одного из родителей.

«[Пост в соцсетях] наверное, чье-то баловство, это имело место разово на перемене в связи с корректировкой расписания», — подчеркнула директор школы № 45 Ольга Филлипова.

По ее словам, вместимость столовой действительно небольшая, однако руководство старается организовать питание учеников в соответствии с нормами.