Житель Тюмени чуть не лишился слуха из-за книги

По словам жены пострадавшего, супруги «шутливо играли и она резко ударила мужа книгой по голове».

«После этого тот начал испытывать звон в ушах и они резко покраснели, начался зуд. Глаза тоже стали красными. По указанному адресу сразу же выехала врачебная бригада», — пояснили в пресс-службе.

Медики диагностировали потерпевшему баротравму левого уха и оставили его дома. В настоящее время он получает необходимые консультации по телефону.