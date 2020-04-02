Житель Тюмени чуть не лишился слуха из-за книги
Жительница Тюмени стукнула супруга книгой по голове. Барабанная перепонка мужчины чуть не порвалась от удара. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу городской станции скорой медицинской помощи
По словам жены пострадавшего, супруги «шутливо играли и она резко ударила мужа книгой по голове».
«После этого тот начал испытывать звон в ушах и они резко покраснели, начался зуд. Глаза тоже стали красными. По указанному адресу сразу же выехала врачебная бригада», — пояснили в пресс-службе.
Медики диагностировали потерпевшему баротравму левого уха и оставили его дома. В настоящее время он получает необходимые консультации по телефону.