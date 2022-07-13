Житель Тюмени 12 лет проведет в заключении за интимную переписку с шестилетней девочкой

Житель Тюмени на 12 лет отправится в колонию за сексуальные домогательства к шестилетней девочке из Челябинска. Об этом написал сайт nashgorod.ru.

Мужчина весной минувшего года отыскал девочку в соцсетях. Постепенно втягивая ее в общение, он вскоре попросил девочку выслать ему ее интимные фотографии. Она сделала это и отправила ему еще и видеозаписи.

Переписку прервала мать девочки, увидев фотографии и видеоролик интимного содержания в планшете дочери. После разговора с ней она отправилась в полицию.

Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии и обязал его выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родителям девочки.