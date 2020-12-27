Житель Татарстана напился и бросил кота в печь

Работник пилорамы в Татарстане напился и бросил кота в разожженную печь. Зоозащитники забрали обгоревшее животное и отвезли к ветеринару. Хвостатый лишился всех лап, поэтому его пришлось усыпить. На живодера завели уголовное дело.

«Подобное не должно оставаться безнаказанным. Это самое прямое жестокое обращение с животным, причем умышленное. Сегодня мне написала девушка с просьбой отвезти сгоревшую кошку в клинику. Один из рабочих на пилораме в селе Поспелово закинул котенка в печь из-за того, что перепил», — рассказала в Instagram зоозащитница.

Женщина приехала на пилораму, где остальные рабочие просили помочь коту. По ее словам, на месте были мужчины около 50 лет, а позже приехал и сам хозяин пилорамы.

«Когда видишь обугленное обгоревшее животное без конечностей, не до выяснений. Забираем кошку, едем срочно в клинику. Заключение — обгорели все конечности, некроз, спасти лапы нереально», — поделилась зоозащитница.

Она добавила, что животное решили не обрекать на мучения, поэтому усыпили. Женщина подчеркнула, что даже страшно представить, что пережило маленькое существо в раскаленной печке, пока на его вопли не прибежали люди. Кота из огня вытащили кочергой.

Правоохранители уже организовали проверку и завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными с применением садистских методов», пишет Life. Прокуратура Татарстана взяла расследование на особый контроль.