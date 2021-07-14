Житель Таджикистана проведет за решеткой 14 лет за изнасилование несовершеннолетних

В Тюмени перед судом предстал 56-летний уроженец Таджикистана, которого обвинили в изнасиловании двух девочек. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу Тюменского областного суда.

Установлено, что подсудимый приехал в Тюмень на заработки, познакомился с местной жительницей и стал жить в ее доме. У тюменки было две дочери 9 и 10 лет. С 2013 по 2014 мужчина в отсутствие сожительницы домогался девочек, насиловал их, избивал и запугивал, чтобы они молчали о происходящем. Школьницы думали, что их рассказу никто не поверит, поэтому оставили все в тайне.

В 2015 году мужчина напал на свою сожительницу и попытался ее задушить. После этого она решила разойтись с ним. Позже девочки рассказали о произошедшем матери, и она обратилась в полицию. Мужчина отрицал все обвинения, однако полиции удалось доказать его вину в изнасиловании несовершеннолетних и угрозах убийством в отношении их матери. Следующие 14 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.