Житель Свердловской области выплатит подросткам по 100 тыс руб из-за нападения собаки

Житель города Березовский в Свердловской области выплатит подросткам, которых покусала его собака, по 100 тысяч рублей. Об этом написал сайт kp.ru.

Во время прогулки с хозяином пес сорвался с поводка и покусал проходящих мимо мальчиков. Один из подростков получил травму в районе ноги, а другой — в области предплечья, сообщил tagilcity.ru.

Родители пострадавших детей обратились в суд и потребовали компенсацию в районе 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил их иск, однако приговор пока не вступил в законную силу.