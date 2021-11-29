Житель Сургута во время лотереи не отгадал ни одного числа и выиграл 19 млн рублей

В пресс-службе государственной лотереи «Столото» рассказали о случайном выигрыше жителя Сургута. Мужчина выиграл более 19 миллионов рублей. Об этом написал Ura.ru.

По словам представителей лотереи, мужчина не отгадал ни одного из 12 нужных чисел и при этом стал победителем суперприза.

«Самое интересное, что сургутянин стал миллионером, не отгадав ни одного числа. По правилам быстрой лотереи „Все или ничего“ необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Тиражи проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов», — добавили в компании.

За выигрышем, который составил 19 300 000 рублей, победитель пока не обращался.