Житель США прилетел в Дубай и тут же угодил в тюрьму

Американский турист прилетел в Дубай и тут же угодил в тюрьму. Причиной тому стала выкуренная за несколько дней до полета марихуана, сообщил Daily Mail.

Бизнесмен из Лас-Вегаса Питер Кларк (Peter Clark) отправился в Объединенные Арабские Эмираты для того, чтобы посмотреть арабские студии звукозаписи. Еще в США американец употребил наркотик. В отдельных американских штатах разрешено употребление марихуаны в оздоровительных целях.

Прилетев в Дубай, мужчина почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу с обострением панкреатита. Врачи взяли у Питера анализ мочи. Но тест показал также наличие в крови наркотических веществ.

Медики сообщили об этом полиции. Туриста отправили в тюрьму на три дня, а после запретили покидать пределы гостиницы и, соответственно, страны до решения прокуратуры по предъявленному обвинению.

«Я знал о строгих законах о наркотиках в Дубае, но ни на минуту не думал, что то, что я сделал на законных основаниях в своей собственной стране, приведет к моему аресту», — сообщил американец.

За Кларка вступилась организация «Задержанные в Дубае». Они занимаются поддержкой иностранцев, которые попали под арест в Арабских Эмиратах.

Основательница организации Радхи Стирлинг (Radha Sterling) предупредила о том, что Кларк может попасть в тюрьму на несколько лет. Она призвала посольство США в Дубае вмешаться в судебный процесс.