Житель Симферополя поработал таксистом на угнанном автомобиле, а после сжег его в поле

В Симферополе 35-летний местный житель угнал автомобиль ВАЗ, решив поработать на нем таксистом. После этого злоумышленник вывез машину в поле и поджег. Об этом написал «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

По данным следствия, в отделение полиции обратился местный житель, который заявил об угоне автомобиля. Через несколько дней правоохранители получили сообщение о том, что пожарные потушили бесхозную машину в поле, которая и оказалась собственностью потерпевшего. После поимки подозреваемого, он рассказал, что увидел автомобиль, вскрыл замок двери, поехал кататься по городу и даже заработал 200 рублей, подработав таксистом.

Инструменты, которые находились в багажнике, он продал на рынке, а вырученные деньги потратил. После этого он вывез автомобиль в поле и поджег его.

Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления. На подозреваемого завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.