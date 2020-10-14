Житель Саратовской области заставил дочь отжиматься до тошноты из-за опоздания

Девушке из Саратовской области стало плохо после того, как папа заставил ее отжиматься из-за опоздания домой. Школьницу увезли в больницу. Случаем заинтересовалась региональная прокуратура.

Как заявили в ведомстве, 15-летняя девушка днем 1 октября вернулась домой с прогулки. Однако она опоздала. Из-за этого папа в воспитательных целях заставил ее отжиматься от пола.

«В какой-то момент подростку стало плохо, родители доставили ее в районную больницу города Вольска», — отметили в прокуратуре.

Врачи осмотрели девушку, но не нашли никаких видимых оснований для ее госпитализации.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что школьница отжималась до тех пор, пока ее не начало тошнить.

Прокуратура после обращения девочки к медикам начала проверку. Во время нее специалисты проверят, в каких условиях живет и воспитывается подросток. Действия родителей и соцработников также будут оценены. Межмуниципальный отдел МВД России «Вольский» тоже занят проверкой.

«Семья девочки характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит», — заявила собеседница агентства.