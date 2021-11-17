Житель Самары обокрал 7 пензенских магазинов

Житель Самары ограбил семь пензенских магазинов и вынес из них денег на сумму 400 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По информации правоохранителей, преступник во всех торговых точках действовал одинаково. Он вскрывал пластиковую дверь, входил в помещение и забирал деньги.

Полиция по горячим следам смогла вычислить злоумышленника. Им оказался ранее судимый 22-летний самарец. Во время допроса молодой человек признался в совершенных кражах. По его словам, похищенные деньги ему понадобились на оплату съемной квартиры и на покупку продуктов. После Пензы он планировал посетить Саранск, а потом уже вернуться домой.

Сейчас молодой человек заключен под стражу.