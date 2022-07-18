Житель Салехарда придумал, как сократить сроки проектирования в строительстве

Сотрудник ямальского Фонда жилищного строительства, житель Салехарда Артем Мутинцев представил проект, в котором рассказал о том, как сократить сроки проектирования в строительстве с пяти до трех лет. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Данный проект касается не только жилых домов, но и социальных объектов. Местные власти заявили, что готовы применять его наработки на практике.

«Использование моего проекта нацелено по большей части на работу государственных и муниципальных заказчиков, коим являемся и мы как региональный заказчик в сфере строительства многоквартирных жилых домов и переселения граждан из аварийного жилья», — сообщил Мутинцев.

Вместе со своим проектом Артем попал в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли». В августе будут отобраны 30 победителей, чьи проекты реализуются на федеральном уровне.