Житель Салехарда получил 3 года колонии за изнасилование

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Салехарда, совершившему изнасилование над своей знакомой. Произошло это 28 марта 2021 года в квартире у обвиняемого. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Мужчина вместе с гостей употребляли алкогольные напитки. После чего женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, уснула. Хозяин квартиры воспользовался ситуацией и изнасиловал ее.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование)», — сообщили в СУ СК по ЯНАО.

Обвиняемому вынесли приговор в виде трех лет заключения под стражей в колонии общего режима.