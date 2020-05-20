Житель Сахалина заплатит 300 тысяч за фейк о средствах защиты

Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тысяч рублей за распространение фейков о действиях против коронавируса. Он записал видео о недостаточной защите пассажиров в самолетах возвратных рейсов.

Пассажира признали виновным в публичном распространении фейковой информации.

«Поскольку виновный полностью признал вину в совершении инкриминируемого деяния, а также принял меры, направленные на удаление видеофайлов из интернета, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Пассажир прибыл в Россию 27 апреля рейсом Бангкок — Шанхай — Южно-Сахалинск. Во время стоянки он записал видео из самолета, в котором рассказал, что пассажирам раздали средства защиты, только когда они приехали в Южно-Сахалинск. По его мнению, представители государственных органов и учреждений пытаются ввести население в заблуждение. Это видео он распространил через мессенджеры.

Суд признал сведения недостоверными. Оказалось, что авиакомпания «Аврора» выдала пассажирам защитные комбинезоны, когда они находились в аэропорту Бангкока.