Общество 26 декабря 2022, 12:32 Житель Ростова-на-Дону пожаловался на плохие велодорожки

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Житель Ростова-на-Дону обратился к местной власти с просьбой изменить расположение велодорожек на улице Пушкинской. По словам мужчины, они должны проходить в середине Пушкинской, чтобы разделять потоки людей, написал сайт «Благоустройство города».

«Дорожка проходит под окнами домов, пересекает выезды и выходы со дворов. В результате велосипедистов сбивают машины, либо они сами сбивают людей — и в первую очередь мам с колясками», — процировала rostovgazeta.ru ростовчанина.

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Кроме того, мужчина попросил администрацию города убрать затрудняющих движение музыкантов и запретить выгул собак.

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