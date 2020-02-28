Житель Раменского рассказал о листовках, где его назвали педофилом

Полиция начала проверку по заявлению жителя Раменского Андрея Гурьева. Его фото расклеили по городу с надписью «Разыскивается педофил». Гурьев рассказал «360» подробности инцидента.

Андрей Гурьев владеет похоронным бюро в Раменском. Он уже сообщал, что ранее его сотрудникам, работающим на кладбище, приходили предупреждения. Расклейку объявлений бизнесмен связал со своей профессиональной деятельностью.

При этом, по его словам, с конкурентами у него конфликтов не было, «никому дорогу он не переходил».

В разговоре с «360» Гурьев уточнил, что листовки появились 25 февраля. С утра знакомые стали присылать ему ссылки на местный паблик «ВКонтакте», в котором поделились новостью о том, что в городе завелся педофил. Позже житель узнал, что объявления были развешаны «на каждом подъезде, на каждом детском садике, на заборах, столбах — абсолютно везде».

Источник фото: телеканал «360»

Андрей отвез ребенка в садик, затем направился в полицию. Также он убедил администратора группы удалить сообщение о листовках и написал опровержение.

По словам предпринимателя, люди поверили, что объявление было фейковым и помогали ему срывать оставшиеся в городе листовки.

Владелец похоронной компании намерен добиваться справедливости, поскольку «это не та история, которую можно просто так оставить».

Гурьев заявил, что подозревает, кто мог стоять за акцией. Однако конкретных имен называть не стал, сославшись на тайну следствия.