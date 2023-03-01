Общество 01 марта 2023, 18:25 Житель Приморья запер дочь соседей в погреб и за это попал под суд

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В Приморском крае на скамье подсудимых оказался 42-летний местный житель, который запер в погребе дочь своих соседей в качестве наказания. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

В августе прошлого года мужчина гостил у соседей. Их несовершеннолетняя дочь пришла позже обещанного времени. Мужчина решил наказать ее, заперев в погребе на несколько часов. Суд приговорил его к трем годам в колонии-поселении.