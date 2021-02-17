Житель Приморья получил четыре года колонии за смертельное ДТП

Суд в Приморье вынес приговор водителю-самосвала, который признан виновным в ДТП с шестью погибшими. Мужчина получил четыре года и три месяца.

Суд установил, что в июле 2019 года водитель управлял технически исправным самосвалом HOWO, и ехал в направлении Находки. Около поселка Штыково произошло ДТП.

«Проявив преступную небрежность, он допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Wish, двигавшимся во встречном направлении», — сказано в сообщении прокуратуры Приморского края.

В итоге шесть человек — водитель и пять пассажиров иномарки — погибли. Ребенок получил перелом бедра. Находившийся за рулем самосвала не пострадал. В его отношении открыли уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Суд приговорил мужчину к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу не вступил.