facebook_pixel
    13 августа 2020, 20:39

    Житель Приморья избивал сына кочергой

    Алена Макаренко

    Житель Приморья два года избивал 13-летнего сына. В ход шли кочерга и гаечный ключ. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на региональную прокуратуру.

    Дело 39-летнего мужчины рассмотрит суд Октябрьского района Приморского края.

    По версии следствия, подозреваемый часто выпивал. После этого родитель избивал сына руками и ногами, ударял кочергой и гаечным ключом. Также известно, что он регулярно выгонял ребенка на улицу в холод почти голого.

    Подросток сейчас проходит социально-психологическую реабилитацию, написала «Русская планета».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Подозреваемый своей вины не признает.

    Новости SMI.FM