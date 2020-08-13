Житель Приморья избивал сына кочергой

Дело 39-летнего мужчины рассмотрит суд Октябрьского района Приморского края.

По версии следствия, подозреваемый часто выпивал. После этого родитель избивал сына руками и ногами, ударял кочергой и гаечным ключом. Также известно, что он регулярно выгонял ребенка на улицу в холод почти голого.

Подросток сейчас проходит социально-психологическую реабилитацию, написала «Русская планета».

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Подозреваемый своей вины не признает.