Житель Приморья избивал сына кочергой
Житель Приморья два года избивал 13-летнего сына. В ход шли кочерга и гаечный ключ. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Дело 39-летнего мужчины рассмотрит суд Октябрьского района Приморского края.
По версии следствия, подозреваемый часто выпивал. После этого родитель избивал сына руками и ногами, ударял кочергой и гаечным ключом. Также известно, что он регулярно выгонял ребенка на улицу в холод почти голого.
Подросток сейчас проходит социально-психологическую реабилитацию, написала «Русская планета».
Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Подозреваемый своей вины не признает.