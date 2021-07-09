Житель поселка Тазовский в ЯНАО понесет наказание за жестокое избиение

В полке Тазовский (ЯНАО) ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина убил своего знакомого. Инцидент произошел еще в марте 2021 года. Суд вынес решение по этому делу, сообщило ИА «Север-Пресс».

Следствие установило, что подсудимый пришел в гости к односельчанину. Кроме хозяина, в жилище находился еще один человек, к которому мужчина испытывал личную неприязнь. В результате бытовой ссоры, преступник избил своего знакомого ногами и металлической тростью до смерти. Мужчина умер в реанимации.

Суд приговорил виновного к семи годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии особого режима.