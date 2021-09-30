Житель Подмосковья рассказал о мошенничестве с переводом зарплаты на карту

Житель Подмосковья пожаловался, что стал жертвой мошенничества с переводами на банковскую карту. По его словам, так он получал гонорар за проделанную работу, а через несколько лет отправитель переводов, хозяин фирмы из Екатеринбурга, обратился в суд с заявлением о том, что это были займы. Об этом сообщил сайт 72.ru.

Уральский бизнесмен в качестве доказательств предоставил в суде чеки о переводах. Рустама и его коллегу признали должниками и обязали выплатить хозяину фирмы примерно 15 миллионов рублей. Если все то, что описывает Рустам, является правдой, то в мошенническую схему с переводами может попасть каждый.

Мужчина пояснил, как именно началось его сотрудничеством с екатеринбургским бизнесменом. Свою фирму Рустам вместе с коллегой открыл в 2014 году. Екатеринбуржец Олег представлял по доверенности два крупных негосударственных пенсионных фонда.

«У него была компания — юрлицо, и у меня — юрлицо. Договорились, что мы будем поставлять ему договоры от физлиц о переводе накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд. За каждый договор он платил нам фиксированный гонорар — 2800 рублей. Из них 80–90% шло на содержание фирмы: хозрасходы, аренду офиса, зарплаты сотрудникам. Развивать бизнес дальше в каком-либо направлении было невозможно», — пояснил мужчина.

В какой-то момент их партнер предложил схему так называемой оптимизации налогов, то есть ухода от части налогов. Коллеги договорились, что вознаграждение за проделанную работу он будет переводить не на счет фирмы, а на личные карты. Таким образом удалось проработать несколько лет, пока в России не поменялись законы.

После рухнувшего бизнеса Рустам и его напарник остались должны екатеринбуржцу примерно шесть миллионов рублей, которые он давал им ранее на развитие компании. Однако в суде бизнесмен Олег включил в иск не только этот долг, но и приплюсовал все свои переводы, которые перечислял в качестве зарплаты. Суд признал вину Рустама и его коллеги и обязал выплатить всю заявленную сумму.