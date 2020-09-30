Житель Подмосковья получил битой по голове после замечания о петардах

Инцидент произошел вечером 27 сентября. Пострадавший услышал под окном несколько мощных взрывов.

«Подумали с женой — взорвалась машина. У соседнего дома нашего СНТ — дым. Стоят соседи. Понятно, что-то праздновали и запускали петарды особой мощности, что категорически запрещено — спалят половину поселка», — приводит радиостанция слова собеседника.

Мужчина вышел на улицу и сделал соседям замечание. Сначала начались угрозы, а потом ему разбили голову битой. Нападавшие убежали, только когда избитый достал травматический пистолет.

Когда жителя Развилки везли в больницу, в поселок приехали люди на 20 машинах с иностранными номерами и начали угрожать его жене. Он добавил, что медики зашили раны, а полиция начала проверку обстоятельств конфликта. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об уголовном деле.