Житель Подмосковья отказался от претензии к производителю батона с губкой

Житель подмосковного Чехова Валентин Деженков не будет подавать иск к «Русскому хлебу» после того, как ему продали батон с губкой. Об этом он рассказал «360».

«Хотел бы, чтобы люди все знали. Иск не буду, наверное, подавать. Просто непонятно, а вдруг ребенок съест такой хлеб? Бутерброд с таким хлебом. Чем он пропитан, тоже неизвестно», — заметил Деженков.

Хлеб с губкой продали жителю подмосковного Чехова Подробнее

Деженков купил хлеб с губкой в магазине «Дикси» по дороге на работу. По его словам, они собирались с коллегами выпить чай с бутербродами, но, когда начали резать батон, обнаружили там явно инородный ингредиент.

«Взяли чек, поехали в „Дикси“ сдать. Сотрудники посмеялись: „Первый раз у нас такое“. Написал жалобу в „Дикси“, чтобы они отдали производителю», — рассказал Деженков.

Деженкову уже вернули деньги за испорченный продукт. Более того, в «Русском хлебе» объявили о проведении служебной проверки. В компании заверили, что обычно тщательно контролируют производство. Там также подтвердили, что получили претензию.