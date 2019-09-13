Житель Подмосковья отказался от претензии к производителю батона с губкой
«Хотел бы, чтобы люди все знали. Иск не буду, наверное, подавать. Просто непонятно, а вдруг ребенок съест такой хлеб? Бутерброд с таким хлебом. Чем он пропитан, тоже неизвестно», — заметил Деженков.
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Деженков купил хлеб с губкой в магазине «Дикси» по дороге на работу. По его словам, они собирались с коллегами выпить чай с бутербродами, но, когда начали резать батон, обнаружили там явно инородный ингредиент.
«Взяли чек, поехали в „Дикси“ сдать. Сотрудники посмеялись: „Первый раз у нас такое“. Написал жалобу в „Дикси“, чтобы они отдали производителю», — рассказал Деженков.
Деженкову уже вернули деньги за испорченный продукт. Более того, в «Русском хлебе» объявили о проведении служебной проверки. В компании заверили, что обычно тщательно контролируют производство. Там также подтвердили, что получили претензию.