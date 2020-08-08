Житель Петербурга вывернул руку сотруднице полиции

Безработный мужчина вывернул руку сотруднице полиции во время рейда в Петербурге. В итоге его задержали и составили административный протокол.

Сотрудница миграционной службы УМВД России по Центральному району в ночь на 8 августа участвовала в рейде. Она попросила мужчину показать документы. Тот вместо предъявления паспорта вывернул женщине руку, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональный главк МВД.

Нападавшим оказался 21-летний уроженец Чечни. Пострадавшей сотруднице полиции оказали необходимую помощь. После этого она смогла продолжить службу, уточнили «Невские новости».

Мужчину забрали в отделение полиции, где на него составили административный протокол. Теперь правоохранители планируют ходатайствовать об административном аресте приезжего. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.