Житель Петербурга выплатил долги женщины, у которой купил квартиру

Необычную щедрость проявил мужчина, который решил купить квартиру в Санкт-Петербурге. Он заплатил судебным приставам порядка 400 тысяч рублей, чтобы погасить долг хозяйки недвижимости.

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Эта задолженность образовалась из-за того, что женщина не платила алименты на содержание пятилетней дочери. Девочка живет в детдоме. Кроме того, собственница недвижимости задолжала за ЖКХ, не оплатила налоги и уголовный штраф. Информация об этом появилась на сайте городского управления Федеральной службы судебных приставов.

В итоге приставы взыскали часть необходимой суммы с банковских счетов хозяйки квартиры и запретили продавать ей недвижимость.

«Неожиданное препятствие не устроило покупателя, который уже принял решение о приобретении данной жилплощади. Мужчина решил погасить задолженность ради выгодной сделки и внес необходимую сумму на депозитный счет районного отдела», — сказано в сообщении ведомства.

В конце концов сделка состоялась, и мужчина стал законным владельцем квартиры. Судебные приставы продолжают контролировать выплату алиментов.