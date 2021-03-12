Житель Петербурга рассказал, как пережил 9 клинических смертей за ночь

Житель Санкт-Петербурга Антон Димов рассказал, как пережил девять клинических смертей за одну ночь. 30-летний мужчина уточнил, что самая долгая из смертей длилась полчаса, написал сайт kp.ru.

10 февраля этого года он почувствовал себя плохо после утреннего душа. Сначала открылась боль в груди, потом появилась одышка. По всему телу выступил холодный пот. Петербуржец подумал, что спустя время все пройдет, но ему становилось только хуже. В итоге мужчина вызвал скорую. Врачи привезли его в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Тогда уровень кислорода в его крови снизился до 66%. Антон умер в первый раз в два часа ночи.

«Ничего интересного я вам по этому поводу, думаю, не скажу. Я просто начал задыхаться и задохнулся, провалившись в темноту. Все, на этом мои воспоминания заканчиваются», — вспомнил Димов.

Пациент очнулся лишь на третий день. Медики сообщили ему, что реанимация длилась 12 часов, за это время он пережил 15 клинических смертей. Позже мероприятия пересмотрели и указали в медицинский выписке девять смертей. Собеседник издания пока не знает, отразилось ли произошедшее на его здоровье. Он добавил, что теперь при плохом самочувствии будет сразу вызывать скорую.