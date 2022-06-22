Житель Петербурга проехался с удавом на руках в метро и нарвался на проверку прокуратуры

Жители Петербурга решил проехаться с удавом на руках в подземке. По словам молодого человека, достать змею из рюкзака его попросила одна из пассажирок. Теперь в ситуации будет разбираться прокуратура городского метрополитена.

«Я поехал на фотостудию с императорским удавом. Когда я доставал воду, сидящая рядом девушка увидела удава и спросила, можно ли его достать, чтобы сфотографировать», — рассказал молодой человек «360».

Он уточнил, что достал удава из рюкзака после просьбы пассажирки. Змею парень повесил на поручень.

«Всем понравилось. Никто не боялся, не пугался, не кричал. Все снимали и улыбались. Я развеселил вагон скучный вагон метрополитена. Удав не ядовитый», — отметил он.

Недавно молодой человек купил нового питомца. Он приобрел маисового полоза, с которым тоже решил проехаться в метро.

«Я спускался в метро с друзьями. Просто решили второй раз сфотографировать, достать. Видно на фотографиях, что люди не пугались. Ко мне подходили с просьбами погладить и сфотографировать», — рассказал парень.

По его словам, если бы кто-то попросил, то он сразу бы убрал змею. Также молодой человек подчеркнул, что с ним никто не связывался по поводу поездок со змеями.

«Я думаю, что я ничего не нарушил», — заявил он.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура Петербургского метрополитена. Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку в связи с тем, что змей перевозили без специального контейнера.

«В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение федерального законодательства в сфере перевозок пассажиров и животных, а также при осуществлении контрольно-пропускного режима на станциях метро со стороны ответственных должностных лиц», — сообщили в прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, первый раз молодой человек спустился в подземку днем 11 июня. Он проехал от станции «Гостиный двор» до «Беговой».