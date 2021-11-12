Житель Петербурга попался на сбыте фальшивых денег

В Санкт-Петербурге будут судить мужчину, который обвиняется в сбыте поддельных пятитысячных купюр. Местный житель рассчитывался фальшивыми деньгам в магазинах, а на сдачу получал подлинные ассигнации. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на прокуратуру города.

По данным следствия, 28-летний мужчина в июле этого года приобрел девять фальшивых банковских билетов достоинством в пять тысяч рублей. Затем он шел в магазины, чтобы купить нужные товары, а на сдачу получить подлинные купюры.

Мужчине не удалось провести мошенническую операцию. Вскоре его вычислили и задержали. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.