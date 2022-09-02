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02 сентября 2022, 12:02

Житель Петербурга пойдет под суд за выращивание конопли в квартирах

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В Санкт-Петербурге состоится суд над местным жителем, который выращивал коноплю в двух квартирах на улице Маршала Захарова. Об этом написали “Невские новости”.

По информации пресс-службы прокуратуры Северной столицы, 42-летний петербуржец арендовал квартиры на улице Маршала Захарова, чтобы выращивать и хранить там коноплю. 

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«Полученный в результате преступной деятельности урожай высушивался, после чего для удобства дальнейшей продажи расфасовывался в полиэтиленовые пакеты, которые хранились в холодильниках», — говорится в сообщении ведомства. 

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Полицейские во время обыска изъяли у владельца “бизнеса” более семи килограммов наркотиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Наркотики

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