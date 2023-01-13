Общество 13 января 2023, 15:11 Житель Петербурга пойдет под суд за попытку сбыть наркотики через курьера

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Петроградский районный суд вынесет приговор местному жителю, который в августе 2022 года попытался сбыть наркотические вещества через курьера. Об этом сообщил Piter.TV.

Мужчина под видом доставки передал курьеру гашиш, однако был задержан полицейскими. Стражи порядка изъяли запрещенное вещество.

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело для рассмотрения в суд.

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