Житель Петербурга отправится в Грозный для участия в конкурсе «Лучший водитель такси в РФ»

С 16 по 18 мая в городе Грозный пройдет финал конкурса «Лучший водитель такси в России». Принимать участие в нем будет и житель Санкт-Петербурга Олег Махматов, написал «Петербургский дневник».

В прошлом году Олег стал четвертым на всероссийском этапе, а в этом году он рассчитывает войти в тройку победителей.

«Представители мегаполисов находятся в более выигрышной ситуации, потому что упражнения на автодроме, которое предлагают на конкурсе, нам приходится выполнять в городских условиях каждый день. Ведь чем плотнее город, тем сложнее маневрировать. Но выходит, что на конкурсе справляться нам проще», — рассказал Махматов.

Помимо Олега, в финале будут бороться еще 23 лучших водителя такси со всей России. Все они соберутся на площадке автодрома «Крепость Грозная» в Чеченской Республике. Призеры получат крупные денежные вознаграждения, а победитель отправится домой на личном автомобиле.