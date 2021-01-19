Житель Петербурга напал на педиатра в поликлинике и брызнул ему в лицо из перцового баллончика

В детской поликлинике на Караваевской улице в Санкт-Петербурге между 33-летним посетителем и врачом-педиатром разгорелся конфликт. Агрессивный мужчина напал на женщину, ударил ее по голове и распылил в лицо перцовый газ.

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение о нападении на 58-летнюю женщину в поликлинике поступило в полицию 18 января. Педиатра положили в больницу. Ей диагностировали травмы головы и ожог глаза.

Буйного мужчину задержали и привезли в отдел полиции. На него составили протокол о мелком хулиганстве. Сейчас правоохранители решают вопрос об уголовном деле. В полиции не объяснили, в чем была суть конфликта.