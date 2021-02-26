Житель Первоуральска устроил голубятню в своей однушке. Видео

Житель Первоуральска превратил свою однокомнатную квартиру в настоящую голубятню. Вместе с ним там обитает порядка 20 птиц — мужчина подобрал их с улицы, «чтобы спасти», якобы в городе пернатых травят.

Мужчина рассказал, что спит с голубями в одной комнате — такое соседство ему совсем не мешает. Он объяснил, что забирает птиц с улицы, чтобы спасти их от гибели. Он уточнил, что их там травят, обычно яд рассыпают в декабре. На кадрах видно, что вся квартира испачкана птичьими экскрементами, а пол усыпан зерном. В той же комнате находится спальное место хозяина квартиры.

«У меня и койка тут, все нормально. Приходится бегать с тряпкой. Постоянно, каждый день, делаю влажную уборку», — рассказал он.

Несмотря на то, что хозяин квартиры не видит ничего страшного в своем занятии, соседям стоит бить тревогу. Специалисты отметили, что птицы — переносчики инфекционных заболеваний, а на перья и пух голубей у человека может развиться аллергия.

Голубей можно держать в квартире только в том случае, если они не мешают окружающим. Кроме того, в помещении не должны нарушаться санитарные нормы, рассказала заявила журналистам издания Shaytanka.ru председатель комиссии по правовым вопросам реформирования ЖКХ и тарифному регулированию Свердловского отделения «Ассоциации юристов России» Ксения Лумпова.

Она отметила, что в судебной практике не раз были похожие дела — каждое рассматривают индивидуально. Иногда суд встает на сторону хозяина голубей и отказывает в требовании соседей выселить птиц.

«Он в свою очередь может обязать провести санитарную обработку жилого помещения, устранить источники неприятного запаха, и только при невозможности устранения запаха удалить из квартиры животных», — пояснила она.