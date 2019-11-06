  • Житель Пермского края смахнул рукой свежеуложенный асфальт. Видео

    06 ноября 2019, 20:13

    Анастасия Карпеева

    Житель города Губаха в Пермском крае пожаловался на качество асфальта, который недавно уложили на улице Тюленина, 3. Мужчина снял на видео, как рукой без каких-либо усилий снимает дорожное покрытие. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Местный житель снял ролик, на котором комментирует качество свежеуложенного асфальта в дворовой территории.

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    «Улица Тюленина, 3. Уложили асфальт, который рукой отколупывается. Установлены бордюры, рукой отколупывается цемент который их удерживает», — пожаловался автор видео.

    Затем мужчина сам продемонстрировал, как без особого труда ногой смахивает новое дорожное покрытие.

    Получить комментарий в пресс-службе администрации Губахи не удалось. Там не взяли трубку. Также не удалось дозвониться и до представителей подрядной организации.

    Ранее рабочим Курганской области пришлось укладывать асфальт поверх снега. Причиной стали ямы, которые образовались после установки памятника. Поэтому работы провели не в рамках дорожного покрытия.