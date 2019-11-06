Житель Пермского края смахнул рукой свежеуложенный асфальт. Видео

Местный житель снял ролик, на котором комментирует качество свежеуложенного асфальта в дворовой территории.

Рабочие «по традиции» уложили асфальт на снег в Курганской области Подробнее

«Улица Тюленина, 3. Уложили асфальт, который рукой отколупывается. Установлены бордюры, рукой отколупывается цемент который их удерживает», — пожаловался автор видео.

Затем мужчина сам продемонстрировал, как без особого труда ногой смахивает новое дорожное покрытие.

Получить комментарий в пресс-службе администрации Губахи не удалось. Там не взяли трубку. Также не удалось дозвониться и до представителей подрядной организации.

Ранее рабочим Курганской области пришлось укладывать асфальт поверх снега. Причиной стали ямы, которые образовались после установки памятника. Поэтому работы провели не в рамках дорожного покрытия.